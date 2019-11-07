İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annenin tabuta bakışı yürekleri dağladı

Kirpikler, etkileyici bakışların sırrıdır. İtiraf edelim ki uzun kirpiklere sahip olmayı hemen tüm kadınlar istiyor. Peki, kirpiklerinizi olduğundan daha hacimli ve uzun göstermenin pek çok yolu olduğunu söylesek?
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadeleleri bu akşam oynanacak. Karşılaşma öncesinde spor severler maçların saat kaçta olduğunu ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. İşte Karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri