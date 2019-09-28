Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İlaç niyetine kullanılıyor... Hastalara ücretsiz dağıtıyor

    İlaç niyetine kullanılıyor... Hastalara ücretsiz dağıtıyor

    Yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşının kendisine verdiği 1 tohumla başlayan ve 3 yıl sonra 20 kök üretmeyi başaran Halil Taştan, ürettiği meyveleri zeytinyağıyla karıştırıp bir süre beklettikten sonra elde ettiği karışımı ihtiyacı olan hastalara ücretsiz veriyor.

    Fotoğraflar: AA
    28.09.2019 - 18:56 | Son Güncelleme:
    1 / 8
    İlaç niyetine kullanılıyor... Hastalara ücretsiz dağıtıyorNext

    Birçok ülkede ilaç niyetine kullanılan, diyabet, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bazı cilt sorunları, viral enfeksiyonlar, yara ve yanıklara iyi geldiği belirtilen kudret narı, bölgede şifa arayanlardan da yoğun ilgi görüyor.

    Etiketler: kudret narı , hasta , meyve , son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    Galatasaray - Fenerbahçe maçından kareler...

    Galatasaray - Fenerbahçe maçından kareler...

    İlaç niyetine kullanılıyor... Hastalara ücretsiz dağıtıyor

    İlaç niyetine kullanılıyor... Hastalara ücretsiz dağıtıyor

    İtalyanlar bombayı patlattı! Mesut Özil...

    İtalyanlar bombayı patlattı! Mesut Özil...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'da

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'da

    Kız öğrencilerin kavgası kamerada

    Kız öğrencilerin kavgası kamerada

    İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu! Sözleri şoke etti

    İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu! Sözleri şoke etti

    Milyonlarca dolar kazanıyorlar ama evlerinde doğru dürüst eşya yok

    Milyonlarca dolar kazanıyorlar ama evlerinde doğru dürüst eşya yok

    Okulda korku dolu dakikalar

    Okulda korku dolu dakikalar

    Hazal doğum için gün sayıyor

    Hazal doğum için gün sayıyor

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.