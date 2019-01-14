İlaç kullanmaya devam ediyor mu, sağlık durumu nasıl? Arda Kural her şeyi anlattı
2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi.
2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi.
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