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İlaç kullanmaya devam ediyor mu, sağlık durumu nasıl? Arda Kural her şeyi anlattı

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
14.01.2019 - 13:05 | Son Güncelleme:
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İlaç kullanmaya devam ediyor mu, sağlık durumu nasıl Arda Kural her şeyi anlattıNext

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi.

Etiketler: sağlık , hasta , arda kural fotoğrafları

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