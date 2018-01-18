‘İkna edemezse’ kendi de gider mi?

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan seçimlerden bu yana hala hükümet kurulamadı. SPD, CDU/CSU ile mutabakat sağladıkları 28 sayfalık uzlaşma metnini pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayında oylayacak. SPD’li delegeler, ya “Evet” ya da “Hayır” diyecek. Ancak delegeler “Hayır” derse, siyasi sonuçları çok ağır bir tablo ortaya çıkacak.
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