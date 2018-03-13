İkizleri kapağa taşıyıp özür dilediler

İngiltere'de yaşayan Marcia and Millie Biggs adlı ikizler bugün 11 yaşında. Onların özelliği ikiz olmalarına rağmen birinin siyah diğerinin beyaz olması. Marcia Biggs annesi gibi beyaz olurken, Millie, Jamaika kökenli babasının özelliklerini aldı.
İkizler daha önce de medyanın gündemine gelmişti. Bu kez ünlü doğa dergisi National Geographic, ikizleri kapağına taşıdı ve geçmişte siyahi insanları geri planda tutan yayınlar yaptıkları için özür diledi. Kapak, derginin nisan sayısında çıkacak.
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