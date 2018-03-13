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    İkizleri kapağa taşıyıp özür dilediler

    İngiltere'de yaşayan Marcia and Millie Biggs adlı ikizler bugün 11 yaşında. Onların özelliği ikiz olmalarına rağmen birinin siyah diğerinin beyaz olması. Marcia Biggs annesi gibi beyaz olurken, Millie, Jamaika kökenli babasının özelliklerini aldı.

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:
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    İkizleri kapağa taşıyıp özür diledilerNext

    İkizler daha önce de medyanın gündemine gelmişti. Bu kez ünlü doğa dergisi National Geographic, ikizleri kapağına taşıdı ve geçmişte siyahi insanları geri planda tutan yayınlar yaptıkları için özür diledi. Kapak, derginin nisan sayısında çıkacak.

    Etiketler: siyah beyaz ikizler , national geographic , dergi kapağı

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