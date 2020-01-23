İkizler doğdu!

Sunucu Ezgi Sertel, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu. İkiz bebeklerini kucağına alan çift hayatlarının en heyecanlı dönemini yaşıyor.
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Ozan Çobanoğlu, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımın altına, ‘Canlarımız doğdu çok şükür. Bu hayattaki en güzel armağan şüphesiz ki evlatlarımız. Allah, herkese nasip etsin ve Allah herkesin evladını bağışlasın uzun ömürleri olsun’ notunu düştü.
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İKİZLERİ ULTRASONDA GÖRÜNCE AĞLADIM
Ezgi Sertel, eylül ayında Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş ve merak edilenleri canlı yayında anlatmıştı...
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* Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber denemeden 10 gün sonra doktora gittik. Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.
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*Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım.
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* Yayına giremedim, biraz toparlandıktan sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.