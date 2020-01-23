İkizler doğdu!

* Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber denemeden 10 gün sonra doktora gittik. Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.