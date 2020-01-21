İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsar?

"Sulh komisyonu kurulacak" Gül, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarıyla dosyalar makul bir sayıya geldiğinde vatandaşın da avukatın da meramını daha iyi anlatabileceğini, bu durumun yargıya güveni de artıracağını söyledi.



Tüketici uyuşmazlıklarını da arabuluculuğun kapsamına dahil etmeyi düşündüklerini dile getiren Gül, "Bir diğer konu da idari sulh dediğimiz müessese. Bu da yine mahkemelere gitmeden önce vatandaşın devletle olan ihtilafında masaya oturması. Devlet adına uzlaşma anlamında bir sulh komisyonu kurulacak. Bu yeni bir proje. İnfaz ve yargı paketlerinden birinde olacak. Vatandaşın devletle, devletin vatandaşla mahkemelik olmaması için dava açılmadan önce aynen işçi-işveren gibi bir masa etrafında oturmalarına imkan sağlayacak düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bunun da ilk paketlerde yer almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gül, böylece 1 milyonun üzerinde dosyanın çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini, yeni yargı paketinde yer alacak düzenlemelerin hukuk yargılamalarını 6-8 ay öne çekeceğini dile getirdi.