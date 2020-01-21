İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsar?
İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası’ndaki son durum için açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı canlı yayın programında İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Peki, Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsar? İşte Adalet Bakanı Gül'ün İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Yasası açıklaması...
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Af yasası ve ikinci yargı paketindeki son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Hem binlerce mahkum hem de yakınları, af yasası ve ceza indirimiyle ilgili yapılan her açıklamayı yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısında af yasasına da değinmişti. Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı canlı yayın programında infaz düzenlemesi ve 2. yargı paketi konusuna değindi.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Gül, bu konudaki hazırlığın bütün yönleriyle sürdürüldüğünü söyledi.
Gül, bu kapsamda hakim, savcı, akademisyen ve hukukçu milletvekillerinin görüşlerini belirttiğini bildirerek, "Bunun kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." diye konuştu.
Yargı paketinde özellikle hukuk usulüne ilişkin bazı düzenlemelerin öngörüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:
"İnfaz paketi ayrı. Bunun ötesinde hukuk yargılamalarına yönelik ayrı düzenleme var. 4,5 milyon dava, hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ila 8 ay daha erken bitmesi anlamında, yine noterlik ve idari usulle ilgili birtakım düzenlemelerin eş zamanlı olarak Meclis'ten çıkarak hayata geçmesini bekliyoruz."
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"Sulh komisyonu kurulacak"
Gül, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarıyla dosyalar makul bir sayıya geldiğinde vatandaşın da avukatın da meramını daha iyi anlatabileceğini, bu durumun yargıya güveni de artıracağını söyledi.
Tüketici uyuşmazlıklarını da arabuluculuğun kapsamına dahil etmeyi düşündüklerini dile getiren Gül, "Bir diğer konu da idari sulh dediğimiz müessese. Bu da yine mahkemelere gitmeden önce vatandaşın devletle olan ihtilafında masaya oturması. Devlet adına uzlaşma anlamında bir sulh komisyonu kurulacak. Bu yeni bir proje. İnfaz ve yargı paketlerinden birinde olacak. Vatandaşın devletle, devletin vatandaşla mahkemelik olmaması için dava açılmadan önce aynen işçi-işveren gibi bir masa etrafında oturmalarına imkan sağlayacak düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bunun da ilk paketlerde yer almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gül, böylece 1 milyonun üzerinde dosyanın çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini, yeni yargı paketinde yer alacak düzenlemelerin hukuk yargılamalarını 6-8 ay öne çekeceğini dile getirdi.