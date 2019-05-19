İkinci el otomobilde ekspertize dikkat! Mağdur olabilirsiniz...

İkinci el otomobil alım-satımı yapılırken ekspertiz raporu zorunlu hale geldi. İkinci el işiyle uğraşan ve galerici olarak tanımlanan yerler sattıkları her araç için 1 Nisan’dan itibaren ekspertiz raporunu alıcıya sunmak zorunda.
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