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İkinci el otomobilde ekspertize dikkat! Mağdur olabilirsiniz...

İkinci el otomobil alırken sunulan ekspertiz raporlarının tamamı güvenli değil. Bazı ekspertiz firmaları yanlış tespitlerde bulunup büyük mağduriyetlere neden olabiliyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
19.05.2019 - 22:37 | Son Güncelleme:
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İkinci el otomobilde ekspertize dikkat Mağdur olabilirsiniz...Next

İkinci el otomobil alım-satımı yapılırken ekspertiz raporu zorunlu hale geldi. İkinci el işiyle uğraşan ve galerici olarak tanımlanan yerler sattıkları her araç için 1 Nisan’dan itibaren ekspertiz raporunu alıcıya sunmak zorunda.

Etiketler: haberler
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