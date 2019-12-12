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Otomobil
12 Aralık 2019 - 11:55,

İkinci el araba alacaklar bu ilanlara dikkat! Bir kez daha düşünün

Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor. Aldatmaya yönelik ilan açıklamalarına dikkat!

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

İkinci el araba almak her geçen gün zorlaşıyor. Piyasada hasarlı araçları hasarsız diye satmaya çalışanlar, boyalı parçasını gizlemek isteyenler, motor arızasını katkılarla gizleyenler nedeniyle ikinci el piyasasında sıkıntılar yaşanıyor.

2

Bilinçsiz oto ekspertiz firmalarının yanlış hazırladığı ekspertiz raporları da mağduriyetler yaratıyor.

3

İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:

XX Bey'e, XX Hanım'a opsiyonlanmıştır

Kesinlikle satılamayan arabalara yazılan ilan başlığıdır. Böylece ilgi çekmeye çalışırlar. Favoriye eklenip takip edildiğinde satılmadığı görülür.

4

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

5

Arabayı bilen biliyor

Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.

6

Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım

Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.

7

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.

8

Mal benim istediğim fiyatı yazarım

İkinci el piyasasında farklı fiyatlardan araç satışları gerçekleşiyor. Fakat bazı araç sahipleri kendi otomobillerinin fiyatını emsallerinden çok daha yüksek, hatta sıfır kilometrelere yakın rakamlardan satmaya çalışıyor. İlanları genelde aylarca durur ve araçlarını satamazlar.

9

Bilgiler cepten verilecektir

İkinci el ilan sitesinde açıklama kısmına araçla ilgili bilgileri yazmaya üşenen satıcıdır.

10

Sadece uzun yolda kullanıldı

Genelde yüksek kilometreli ilanlara yazılır. Otomobiller şehir içi trafikte daha çok yorulur. Uzun yolda sabit hızla gitmekle şehir içinde dur-kalk trafiğinde gitmek çok farklıdır ve otomobilin aktarma organları şehir içinde daha fazla yıpranır. Ancak yüksek kilometreli uzun yolda kullanılmış arabada da büyük sorunlar çıkabilir. Uzak durulması gereken ilandır.

11

Doktordan, itfaiyeciden, memurdan, imamdan araba

En bilinen satış taktiğidir. Doktor, imam, mühendis, öğretmen, memur ya da itfaiyeciden alınan arabanın herhangi bir özelliği yoktur. Unvanlarını kullanarak satmaya çalışırlar. Bu araçların iyice kontrol ettirilmesi gerekir.

12

Askerlik nedeniyle satılık

Genç yaşta sahip olunan ve adrenalinin en üst düzeyde yaşandığı arabalardır. Alırken iki kere düşünmek gerekir.

13

Bu fiyata son gün

Aylardır satılamayan arabadır. Sorunludur elde kalmıştır. Satmak için fiyatı düşürdükçe düşürürler. İşin uzmanlarına kontrol ettirilmesi gerekir.

14

İçinde sigara bile içilmedi

Sigara kullanmayanların satma taktiğidir. Gerçekten bazı araçların sahipleri sigara içmeye izin vermeyebilir. İlan favorilere eklenmelidir.

15

Alana şimdiden hayırlı olsun

Araba satılmadan gözden çıkarılmıştır.

16

Dosta gider

Tanıdıklarına satamayıp ilan sitelerinde yüzbinlerce araba arasında satılmayı bekleyen ilandır.

17

Yedek anahtarı, kitapçıkları mevcuttur

Bu ilanların sahipleri arabalarıyla ilgilenir. Hatta yedek anahtarını hiç kullanmamış olabilirler. Favorilere eklenmelidir.

18

Garaj arabası, haftasonu kullanıldı

Kilometresi incelendiğinde genelde çok yüksek olurlar.

19

Arazi canavarı

Arazi araçlarının satışı için yazılmıştır. Genelde asfalttan toprağa lastiği değmemiştir.

20

Aslan besleyen yemini düşünmez

Yüksek motor hacmine sahip aşırı yakıt harcayan otomobillerin ilanlarında yer alan cümledir.

21

Fotoğraflar her şeyi anlatıyor

İlan sitesine yeni yıkanmış, kusurları gizlenmiş olan arabadır. Dikkat edilmesi gerekir.

22

Ölücüler aramasın

Arabasına düşük fiyat verenlerden bıkmış olan satıcıdır.

23

Çıtır hasarlı

Kazaya karışmış, birkaç parça boyası olan arabadır.

24

Cep telefonu, laptop takas teklifi etmeyin

Ucuz arabalara karşı takas edilen cihazlardır. Sahipleri nakit para istemektedir.

25

Boya takıntısı olan aramasın

Bir çok parçası ya da karıştığı büyük kaza nedeniyle boyalı olan arabalardır.

26

Kupon araç

Bu ilanlara sakın bakmayın. Kimseye satamadığı gibi parçası da bulunamayan arabalardan oluşuyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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