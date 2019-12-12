İkinci el araba alacaklar bu ilanlara dikkat! Bir kez daha düşünün

Sadece uzun yolda kullanıldı



Genelde yüksek kilometreli ilanlara yazılır. Otomobiller şehir içi trafikte daha çok yorulur. Uzun yolda sabit hızla gitmekle şehir içinde dur-kalk trafiğinde gitmek çok farklıdır ve otomobilin aktarma organları şehir içinde daha fazla yıpranır. Ancak yüksek kilometreli uzun yolda kullanılmış arabada da büyük sorunlar çıkabilir. Uzak durulması gereken ilandır.