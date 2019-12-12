İkinci el araba alacaklar bu ilanlara dikkat! Bir kez daha düşünün

İkinci el araba almak her geçen gün zorlaşıyor. Piyasada hasarlı araçları hasarsız diye satmaya çalışanlar, boyalı parçasını gizlemek isteyenler, motor arızasını katkılarla gizleyenler nedeniyle ikinci el piyasasında sıkıntılar yaşanıyor.
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Bilinçsiz oto ekspertiz firmalarının yanlış hazırladığı ekspertiz raporları da mağduriyetler yaratıyor.
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İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:
XX Bey'e, XX Hanım'a opsiyonlanmıştır
Kesinlikle satılamayan arabalara yazılan ilan başlığıdır. Böylece ilgi çekmeye çalışırlar. Favoriye eklenip takip edildiğinde satılmadığı görülür.
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60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı
Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.
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Arabayı bilen biliyor
Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.
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Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım
Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.
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Komple keyfi olarak boyalı
Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.
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Mal benim istediğim fiyatı yazarım
İkinci el piyasasında farklı fiyatlardan araç satışları gerçekleşiyor. Fakat bazı araç sahipleri kendi otomobillerinin fiyatını emsallerinden çok daha yüksek, hatta sıfır kilometrelere yakın rakamlardan satmaya çalışıyor. İlanları genelde aylarca durur ve araçlarını satamazlar.
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Bilgiler cepten verilecektir
İkinci el ilan sitesinde açıklama kısmına araçla ilgili bilgileri yazmaya üşenen satıcıdır.
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Sadece uzun yolda kullanıldı
Genelde yüksek kilometreli ilanlara yazılır. Otomobiller şehir içi trafikte daha çok yorulur. Uzun yolda sabit hızla gitmekle şehir içinde dur-kalk trafiğinde gitmek çok farklıdır ve otomobilin aktarma organları şehir içinde daha fazla yıpranır. Ancak yüksek kilometreli uzun yolda kullanılmış arabada da büyük sorunlar çıkabilir. Uzak durulması gereken ilandır.
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Doktordan, itfaiyeciden, memurdan, imamdan araba
En bilinen satış taktiğidir. Doktor, imam, mühendis, öğretmen, memur ya da itfaiyeciden alınan arabanın herhangi bir özelliği yoktur. Unvanlarını kullanarak satmaya çalışırlar. Bu araçların iyice kontrol ettirilmesi gerekir.
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Askerlik nedeniyle satılık
Genç yaşta sahip olunan ve adrenalinin en üst düzeyde yaşandığı arabalardır. Alırken iki kere düşünmek gerekir.
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Bu fiyata son gün
Aylardır satılamayan arabadır. Sorunludur elde kalmıştır. Satmak için fiyatı düşürdükçe düşürürler. İşin uzmanlarına kontrol ettirilmesi gerekir.
14
İçinde sigara bile içilmedi
Sigara kullanmayanların satma taktiğidir. Gerçekten bazı araçların sahipleri sigara içmeye izin vermeyebilir. İlan favorilere eklenmelidir.
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Alana şimdiden hayırlı olsun
Araba satılmadan gözden çıkarılmıştır.
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Dosta gider
Tanıdıklarına satamayıp ilan sitelerinde yüzbinlerce araba arasında satılmayı bekleyen ilandır.
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Yedek anahtarı, kitapçıkları mevcuttur
Bu ilanların sahipleri arabalarıyla ilgilenir. Hatta yedek anahtarını hiç kullanmamış olabilirler. Favorilere eklenmelidir.
18
Garaj arabası, haftasonu kullanıldı
Kilometresi incelendiğinde genelde çok yüksek olurlar.
19
Arazi canavarı
Arazi araçlarının satışı için yazılmıştır. Genelde asfalttan toprağa lastiği değmemiştir.
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Aslan besleyen yemini düşünmez
Yüksek motor hacmine sahip aşırı yakıt harcayan otomobillerin ilanlarında yer alan cümledir.
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Fotoğraflar her şeyi anlatıyor
İlan sitesine yeni yıkanmış, kusurları gizlenmiş olan arabadır. Dikkat edilmesi gerekir.
22
Ölücüler aramasın
Arabasına düşük fiyat verenlerden bıkmış olan satıcıdır.
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Çıtır hasarlı
Kazaya karışmış, birkaç parça boyası olan arabadır.
24
Cep telefonu, laptop takas teklifi etmeyin
Ucuz arabalara karşı takas edilen cihazlardır. Sahipleri nakit para istemektedir.
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Boya takıntısı olan aramasın
Bir çok parçası ya da karıştığı büyük kaza nedeniyle boyalı olan arabalardır.
26
Kupon araç
Bu ilanlara sakın bakmayın. Kimseye satamadığı gibi parçası da bulunamayan arabalardan oluşuyor.