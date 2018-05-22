İkinci Dünya Savaşı'nın ölüm kusan araçları

Nazi uçaklarının büyük kısmını havada bir bir indiren uçan 'canavar'dan 46 ton ağırlığındaki Rus tankına... Milyonlarca insanın ölümüne yol açan ve dünyayı tamamen değiştiren İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç araçlarını görmeye ne dersiniz?
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