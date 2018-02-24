İkinci bebeğe büyük kutlama

İkinci kızını dünyaya getirmek için yurt dışına gidecek olan Buse Terim'i annesi Fulya Terim ve yalnız bırakmadı. Fatih Terim'in küçük kızı olan Buse Terim, partide çekilen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.
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