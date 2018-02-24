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İkinci bebeğe büyük kutlama

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Bir kız çocukları olan çift, yakında ailelerine bir başka kız bebeğin, Naz'ın katılacak olmasını bir partiyle kutladı.

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:
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İkinci bebeğe büyük kutlamaNext

İkinci kızını dünyaya getirmek için yurt dışına gidecek olan Buse Terim'i annesi Fulya Terim ve yalnız bırakmadı. Fatih Terim'in küçük kızı olan  Buse Terim, partide çekilen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.

İşte Terim ve yakınlarının yeni bebek sevinci.

Fotoğraflar: Instagram, Buse Terim Blog

Etiketler: buse terim , volkan bahçekapılı , fulya terim , Fatih Terim

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