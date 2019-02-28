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İki şeyi sevmem Adriana; dedikoduyu ve lafımın kesilmesini...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
28.02.2019 - 14:05 | Son Güncelleme:
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İki şeyi sevmem Adriana; dedikoduyu ve lafımın kesilmesini...Next

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Etiketler: instagram

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