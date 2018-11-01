"İki satırlık" bir "adam" daha! Ünlü isimlerden Sıla'ya destek yağıyor

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu. Şarkıcı Emre Altuğ'un Instagram'da yayınladığı mesaj ise dikkat çekti.
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