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"İki satırlık" bir "adam" daha! Ünlü isimlerden Sıla'ya destek yağıyor

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu.

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:
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İki satırlık bir adam daha Ünlü isimlerden Sılaya destek yağıyorNext

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu. Şarkıcı Emre Altuğ'un Instagram'da yayınladığı mesaj ise dikkat çekti.

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