İki kız kardeş annelerinden yıllarca şiddet gördü... Yıllar sonra annelerine bunu yaptılar!

İngiltere de iki küçük kız, yıllar boyunca öz annelerinden şiddet gördü. Ne kadar merhamet dilenseler de annesi umursamadan kızlarını dövmeye devam etti. Kızlar bir gün annelerin çok ileriye gitmesini ve tıpkı tehdit ettiği gibi onları öldürmesinden korkarak yaşadılar. Yıllar sonra ise annelerinden yıllarca gördükleri şiddete karşılık adım atmaya karar verdiler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.