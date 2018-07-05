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    Haberler >Dünya>İki kız kardeş annelerinden yıllarca şiddet gördü... Yıllar sonra annelerine bunu yaptılar!

    İki kız kardeş annelerinden yıllarca şiddet gördü... Yıllar sonra annelerine bunu yaptılar!

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    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:
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    İki kız kardeş annelerinden yıllarca şiddet gördü... Yıllar sonra annelerine bunu yaptılarNext

    İngiltere de iki küçük kız, yıllar boyunca öz annelerinden şiddet gördü. Ne kadar merhamet dilenseler de annesi umursamadan kızlarını dövmeye devam etti. Kızlar bir gün annelerin çok ileriye gitmesini ve tıpkı tehdit ettiği gibi onları öldürmesinden korkarak yaşadılar. Yıllar sonra ise annelerinden yıllarca gördükleri şiddete karşılık adım atmaya karar verdiler.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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