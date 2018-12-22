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İki kardeş tatile gittiler

Televizyon yıldızı iki kız kardeş birlikte yeni yıl tatiline çıktı.

Hürriyet Haber
22.12.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:
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İki kardeş tatile gittilerNext

 Rol aldıkları TV şovlarıyla ve model olarak tanınan Chloe (sağda) ve Lauryn Goodman (solda)  birlikte yeni yıl tatiline çıktı. İki kardeş, şu sıralar ünlülerin akın ettiği Barbados'u tercih etti. Goodman kardeşler gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Etiketler: lauryn goodman , chloe goodman , barbados

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