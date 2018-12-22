İki kardeş tatile gittiler

Rol aldıkları TV şovlarıyla ve model olarak tanınan Chloe (sağda) ve Lauryn Goodman (solda) birlikte yeni yıl tatiline çıktı. İki kardeş, şu sıralar ünlülerin akın ettiği Barbados'u tercih etti. Goodman kardeşler gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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