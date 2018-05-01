Milyarder araca bindiği iki kadınla oraya daldı! Kaza anında şoke eden görüntü...

İngiltere'nin tanınan zenginlerinden olduğu ifade edilen bir kişi İspanya'nın Magalauf sahiline tatil yapmak için gitti. Burada 270 bin sterlin değerindeki Rolls Royce aracına binen adamın yanında iki kadın vardı.
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