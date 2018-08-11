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İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye! Sosyal medyada yorum yağdı

DÜNYANIN en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve yılda 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Antalya’da, 1961 yılına ait bir yerel gazetede iki günde şehri 32 turistin ziyaret ettiğine dair haber görseli, sosyal medyada ilgi gördü.

DHA
11.08.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:
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İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye Sosyal medyada yorum yağdıNext

Dünyanın en önemli turizm şehirleri arasında yer alan Antalya’yı, bu yıl 14 milyon yabancı turistin ziyareti hedefleniyor. Temmuz ayı sonu itibariyle havayoluyla 7 milyon 14 bin turistin geldiği kentte, sosyal medyada paylaşılan yerel bir gazetenin 57 yıl önceki kupürü olay oldu. Antalya’nın o dönemdeki yerel gazetelerinden Antalya Gazetesi’nin, 19 Temmuz 1961 tarihli nüshasında ’İki günde şehrimizi 32 turist ziyaret etti’ başlıklı haber, tebessüm ettirdi. Haberde iki günde kenti 32 yabancı turistin ziyaret ettiği, bunların çoğunluğunun ABD’li ve Avusturyalı olduğu belirtiliyor.

İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye Sosyal medyada yorum yağdı

Bu haber paylaşımını yapanlardan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, bir zamanlar Antalya’da onları, yüzleri, binleri sayarken, bugün milyonların sayıldığını söyledi. Türkiye’nin yıllar içerisindeki kitle turizminden aldığı payın artışıyla bilinirliğinin de artması sayesinde bu rakamlara ulaşıldığını belirten Yeliz Gül Ege, Bunda her şey dahilin katkısı da çok yüksek. Bu sistemle dünyada Türkiye’nin tanınması, özellikle Antalya’nın tanınması sonucunda bu rakamlara ulaştık. Bunlar kitle turizmiyle oluşmuştur. Bundan sonraki bölümde kaliteye yönelerek, daha kaliteli ve bilinçli misafirle farklı alternatif kaynaklarımızı ön planda tutarak turizmimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bilinirlik arttığında beraberinde sayılar otomatik geliyor, bu engellenemez. Antalya da bunu yakaladı şu anda" diye konuştu.

İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye Sosyal medyada yorum yağdı

Bu yıl Antalya’nın 14 milyon turist hedeflediğini aktaran Gül Ege, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da vurguladığı şekilde turist sayısından ziyade geliri artırmanın amaçlandığını açıkladı. Gül Ege, Sayı bazlı düşünmek yerine, gelen misafirin buradan ayrılırkenki mutluluk, memnuniyet düzeyi çok daha önemli. İkincisi, bu misafirin ülkemize ne kadar döviz bıraktığına bakmalıyız. Kente gelen turist sayısı değil, turistin Antalya’ya yarattığı katma değer önemli. Kültür- sanat ve sahip olduğumuz diğer zenginlikleri baz alan turizm yapmalıyız. Misafir sadece otelde kalmamalı" dedi.

 

 

 

Etiketler: sosyal medya , haberler

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