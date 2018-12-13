İki günde 11 kıyafet

Güzel oyuncu Lopez, yeni filmi Second Act'in tanıtımı için kelimenin tam anlamıyla bir maratona çıktı. Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ve annesi Guadalupe Rodriguez'in de kendisine eşlik ettiği New York'taki tanıtım turunda bir de rekor kırdı.
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