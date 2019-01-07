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    Haberler >Gündem>İki genç kıza korkunç işkence! Görüntüler ortaya çıktı

    İki genç kıza korkunç işkence! Görüntüler ortaya çıktı

    ERZURUM’da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.’yi (24), dakikalarca dövüp, başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, B.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1’i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. İki kızı dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U.’nun (19), 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.

    Hümeyra PARDELİ/DHA
    07.01.2019 - 12:09 | Son Güncelleme:
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    İki genç kıza korkunç işkence Görüntüler ortaya çıktıNext

    Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.’yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.’ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.’den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.’yi dakikalarca tekme tokat dövdü.

    Etiketler: işkence , DAVA , segbis , son dakika , haberler

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