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İki Düşes aynı balkonda

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini renkli bir törende yan yana geldi. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabetn'in 92'inci doğum günü kutlamalarına katıldı.

Hürriyet Haber
09.06.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:
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İki Düşes aynı balkondaNext

Yeni gelin Markle, giydiği Carolina Herrera tasarımı kıyafetiyle göz doldurdu. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen geçit törenine kraliyet ailesi üyeleri, atların çektiği arabalarla katıldı. Sonra da tüm aile Buckhingam Sarayı'nın balkonuna çıktı ve töreni oradan izledi.

Etiketler: kate middleton , ingiltere

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