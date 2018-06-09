İki Düşes aynı balkonda

Yeni gelin Markle, giydiği Carolina Herrera tasarımı kıyafetiyle göz doldurdu. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen geçit törenine kraliyet ailesi üyeleri, atların çektiği arabalarla katıldı. Sonra da tüm aile Buckhingam Sarayı'nın balkonuna çıktı ve töreni oradan izledi.
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