İki ayda tüm ailesini kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Emine Kurnaz (45), son 2 ayda eşini beyin kanamasından, çocukları Okay (15) ile kızı Ayşe Kurnaz'ı (18) da motosiklet kazasında kaybetti. Her gün eşi ve çocuklarının mezarını ziyaret edip fotoğraflarından teselli bulmaya çalışan Emine Kurnaz, organlarını bağışladığı Ayşe için "Benim çocuğum ölmedi. Bir yerlerde yaşıyor" dedi.
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