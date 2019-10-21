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    Haberler >Gündem>İki ayda tüm ailesini kaybetti

    İki ayda tüm ailesini kaybetti

    Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Emine Kurnaz (45), son 2 ayda eşini beyin kanamasından, çocukları Okay (15) ile kızı Ayşe Kurnaz'ı (18) da motosiklet kazasında kaybetti. Her gün eşi ve çocuklarının mezarını ziyaret edip fotoğraflarından teselli bulmaya çalışan Emine Kurnaz, organlarını bağışladığı Ayşe için "Benim çocuğum ölmedi. Bir yerlerde yaşıyor" dedi.

    DHA
    21.10.2019 - 11:33 |Son Güncelleme:
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    İki ayda tüm ailesini kaybettiNext

    Etiketler: son dakika haberler

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