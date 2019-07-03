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İhbar tazminatı nasıl alınır?

İhbar süresi ve ihbar tazminatı bilinmediğinden çalışan ile işveren arasında sürekli uyuşmazlığa neden oluyor. Çoğu çalışan her şart altında tazminat alacağını sanıyor.

Noyan Doğan / Hürriyet Gazetesi
03.07.2019 - 08:04 | Son Güncelleme:
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İhbar tazminatı nasıl alınırNext

İşçi ile işveren arasında uyuşmazlıklarda kıdem tazminatı ilk sırayı alsa da ihbar tazminatı da anlaşmazlıklara konu oluyor. Nedeni ise hem işverenin hem de çalışanın ihbar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması. Okuyuculardan sık sık ‘İşten çıkarıldım, ihbar tazminatım ödenmedi?’, ‘İşten ayrılacağım ihbar tazminatım ne kadar tutar?’ gibi sorular geliyor.

Etiketler: işçi , haberler

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