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İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu. Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ün Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı. Burcu Senem Ünsal'ın açıklamasına Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi. Akalın'ın verdiği yanıt, takipçileri tarafından destek mesajı aldı

Hürriyet Haber
03.06.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:
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İhaneti Esra Erol duyurmuştu Olay kadın Burcu Sinem Ünsalın açıklaması Demeti çıldırttıNext

Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu. Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ün Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı. Burcu Senem Ünsal'ın açıklamasına Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi. Akalın'ın verdiği yanıt, takipçileri tarafından destek mesajı aldı

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İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

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