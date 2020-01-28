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DHA
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 11:08, /

İHA'lar deprem bölgesinde 3 saatte 275 noktayı taradı

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen Bayraktar TB2 ve Anka İnsansız Hava Araçları (İHA) ile İnsanlı Keşif Uçakları (İKU), 3 saat içinde 275 ayrı noktayı taradı. Depremden 25 dakika sonra ilk görüntüler Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı. Arama kurtarma birimlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesine önemli katkılar sunan araçların, ilk defa Elazığ depreminde tespit, irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde çok etkili kullanıldığı öğrenildi.

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