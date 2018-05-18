İftarın en iyi 10 adresi

Ramazanın ruhu en çok sevdiklerinizle çevrili bir iftar sofrasında hissedilir. Kimi bu sofranın yöresel lezzetlerle donatılmış olmasını ister kimi klasik Türk yemekleriyle... Peki bunlar için nereye gitmeli? İşte jürimizin seçkisi... Savaş ÖZBEY
HÜNKAR Ana yemek hünkarbeğendi Nişantaşı’nda hizmet veren restoran klasik Türk yemeklerini hakkını vererek yapan yerlerden. 110 kişi kapasiteli restoran, ramazan boyunca özel bir iftar menüsü sunuyor. Mönü günün çorbası ve iftariyeliklerle başlıyor. Ana yemek olarak restoranın favorilerinden hünkarbeğendi sunuluyor. Tatlı ve sınırsız meşrubatla birlikte kişi başı ücret, 140 TL. Cadde üzerinde bulunan restorana önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Tel: (0212) 225 46 65
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