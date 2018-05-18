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    İftarın en iyi 10 adresi

    Ramazanın ruhu en çok sevdiklerinizle çevrili bir iftar sofrasında hissedilir. Kimi bu sofranın yöresel lezzetlerle donatılmış olmasını ister kimi klasik Türk yemekleriyle... Peki bunlar için nereye gitmeli? İşte jürimizin seçkisi... Savaş ÖZBEY

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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    İftarın en iyi 10 adresiNext

    HÜNKAR
    Ana yemek hünkarbeğendi
    Nişantaşı’nda hizmet veren restoran klasik Türk yemeklerini hakkını vererek yapan yerlerden. 110 kişi kapasiteli restoran, ramazan boyunca özel bir iftar menüsü sunuyor. Mönü günün çorbası ve iftariyeliklerle başlıyor. Ana yemek olarak restoranın favorilerinden hünkarbeğendi sunuluyor. Tatlı ve sınırsız meşrubatla birlikte kişi başı ücret, 140 TL. Cadde üzerinde bulunan restorana önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Tel: (0212) 225 46 65

    Etiketler: yemek , ramazan

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