Kimse ona inanmadı! İflasın eşiğinden döndü kaderi değişti

Dünyanın en önemli kargo şirketlerinden biri olan FedEx’in şaşırtıcı hayatta kalma hikayesini biliyor musunuz? İşleri çok kötü giderken bir gecede toparlanan bu şirketin geçmişi ve batmaktan kurtulma hikayesi şu şekilde...
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