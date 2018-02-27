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Haberler >Ekonomi >Kobi>Kimse ona inanmadı! İflasın eşiğinden döndü kaderi değişti

Kimse ona inanmadı! İflasın eşiğinden döndü kaderi değişti

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Hürriyet Haber
27.02.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:
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Kimse ona inanmadı İflasın eşiğinden döndü kaderi değiştiNext

Dünyanın en önemli kargo şirketlerinden biri olan FedEx’in şaşırtıcı hayatta kalma hikayesini biliyor musunuz? İşleri çok kötü giderken bir gecede toparlanan bu şirketin geçmişi ve batmaktan kurtulma hikayesi şu şekilde...

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