İdo'dan Yasemin'e romantik mesaj

'Sana minnettarım' “Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana 1 yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.”