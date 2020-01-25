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Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 10:48, /

İdo'dan Yasemin'e romantik mesaj

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününde romantik bir mesaj paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017’de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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İlişkilerine Temmuz 2018’de mola vermişler, 3 ay sonra barışmışlardı. Geçen yaz da İdo, Yasemin Şefkatli’ye 100 bin TL değerinde tektaş hediye etmişti.

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Dün Yasemin’in doğum günüydü. 24 yaşına bastı. İdo Tatlıses, aşkına olan duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

4Sana minnettarım

'Sana minnettarım'

“Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana 1 yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.”

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Yasemin Şefkatli'den İdo'ya yanıt gecikmedi. Şefkatli sevgilisinin romantik sözlerine “En güzel hediye senin varlığın” karşılığını verdi.

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