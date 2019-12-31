İDOB 2019'da 79 bin sanatseveri ağırladı

Bir&ccedil;ok temsili kapalı gişe olan, zaman zaman Kadık&ouml;y Belediyesi S&uuml;reyya Operası Sahnesi'ndeki temsiller &ouml;ncesi yaşanan uzun kuyruklarla dikkati &ccedil;eken İDOB etkinlikleri, İstanbullulara dolu dolu bir opera ve bale yılı yaşattı.İDOB sanat&ccedil;ılarının sahne aldığı ve Minkus'un Don Kişot ve &Ccedil;aykovski'nin Uyuyan G&uuml;zel eserlerinin de aralarında yer aldığı 33 bale etkinliği 18 bin 825 izleyiciyi ağırladı.Repertuvarında Massenet'in Don Kişot, Gounod'nun Faust, Donizetti'nin Don Pasquale, Rahmaninof'un Aleko, Verdi'nin Falstaff, Bizzet'in Carmen ile Stravinski'nin Hovardanın Sonu eserlerinin de bulunduğu 25 opera g&ouml;sterimi, 14 bin 100'&uuml;n &uuml;zerinde kişiyi konuk etti.Yıl i&ccedil;inde Minifest, G&uuml;ldestan ve Dans Ana-Log eserlerine yer verilen modern dans g&ouml;sterimlerinin sunulduğu 23 etkinliği izleyenlerin sayısı 8 bin 340 kişi oldu.İspanya G&uuml;neşi, A&ccedil;ılış Konseri, Yeni Yıl Konseri, Napoliten Konseri, Winterreisse, Messa Da Requiem, Cumhuriyet Konseri ve Senfonik Konser gibi 46 konsere imza atan İDOB sanat&ccedil;ılarını 22 bin 500 kişi dinledi.Gezginci &Ccedil;ocuk, Sihirli Fl&uuml;t ve Dans Et Şarkı S&ouml;yle eserlerinin de aralarında bulunduğu 15 &ccedil;ocuk oyununu 7 bin 800 &ccedil;ocuk izleyici keyifle takip etti.Yunus Emre eseri gibi opera ve balenin bir arada sunulduğu 6 temsili 3 bin 400'e yakın kişi izledi.Man&ccedil;alı Adam m&uuml;zikali 9 g&ouml;sterimde 3 bin 800 izleyiciye ulaştı.İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) M&uuml;d&uuml;r&uuml; ve Sanat Y&ouml;netmeni Suat Arıkan,yaptığı 2019 yılı değerlendirmesinde, Atat&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r Merkezi'nden (AKM) &ccedil;ıktıktan sonra kapasitelerinin d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;ne dikkat &ccedil;ekerek, Az g&ouml;r&uuml;nse de bu bir başarı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; koltuk kapasitelerimiz &ccedil;ok kısıtlı. Yaklaşık 157 kez 'Perde' dediğimize g&ouml;re, perde başına 500 kişi denk geliyor. Bunun dışında biletsiz sunduğumuz, yararlı konserlerimiz de etkinliklerimiz de var, Arkeoloji M&uuml;zesi Bah&ccedil;esi ve fuaye konserleri gibi. Bunların da bu istatistikte yer almadığını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rsek, yaklaşık 90-100 bin kişiye denk gelen bir seyirci kapasitemiz s&ouml;z konusu. dedi.