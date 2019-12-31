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Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 13:54, /

İDOB 2019'da 79 bin sanatseveri ağırladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yıl boyunca gerçekleştirilen çok sayıdaki etkinlikle, 79 bine yakın sanatseverle buluştu.

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