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İdo Tatlıses'i çıldırtan iddia

Bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayaşan İdo Tatlıses hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu... Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:
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İdo Tatlısesi çıldırtan iddiaNext

Bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayaşan İdo Tatlıses hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu... Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.

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İdo Tatlıses'i çıldırtan iddia

İdo Tatlıses'i çıldırtan iddia

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