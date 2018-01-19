İdo Tatlıses'i çıldırtan iddia

Bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayaşan İdo Tatlıses hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu... Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.
Bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayaşan İdo Tatlıses hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu... Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı. Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.
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