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İdo eridi! Son görüntüsü korkuttu

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo 10 aydır model Yasemin şefkatli ile aşk yaşıyordu. Kıskançlık kavgası sonrasında ayrıldılar. Yemeden içmeden kesilen İdo, 90’dan 85 kiloya düştü. İdo “Neden zayıfladınız?” sorusuna “Ayrılık etkiledi, eridim” cevabını verdi.

Hürriyet Haber
11.07.2018 - 08:13 | Son Güncelleme:
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İdo eridi Son görüntüsü korkuttuNext

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses (26) Haziran 2017’de Yasemin Şefkatli (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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