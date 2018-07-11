İdo eridi! Son görüntüsü korkuttu

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo 10 aydır model Yasemin şefkatli ile aşk yaşıyordu. Kıskançlık kavgası sonrasında ayrıldılar. Yemeden içmeden kesilen İdo, 90’dan 85 kiloya düştü. İdo “Neden zayıfladınız?” sorusuna “Ayrılık etkiledi, eridim” cevabını verdi.
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