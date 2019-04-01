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İdo bana karışmaz

İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, Etiler Serafina’daydı. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Behlül AYDIN
01.04.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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İdo bana karışmazNext

Yasemin Şefkatli’ye gelen dizi projelerini kabul etmediği yönünde haberler çıkan İdo, “Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben, Yasemin’e ‘şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın’ diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Sağ olsun o da beni kırmıyor” diye konuştu.

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