İdo bana karışmaz

Yasemin Şefkatli’ye gelen dizi projelerini kabul etmediği yönünde haberler çıkan İdo, “Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben, Yasemin’e ‘şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın’ diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Sağ olsun o da beni kırmıyor” diye konuştu.
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