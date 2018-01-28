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Bonkör Aleyna! Sokak satıcısına 200 TL verdi

Amerika’da eğitim gören Aleyna Tilki, ülkeye döner dönmez aranjör Emrah Karaduman’la bir araya geldi. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten Tilki iddialı konuştu: “Benim her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor.”

Behlül AYDIN
28.01.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:
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Bonkör Aleyna Sokak satıcısına 200 TL verdiNext

Amerika’da eğitim gören Aleyna Tilki, ülkeye döner dönmez aranjör Emrah Karaduman’la bir araya geldi. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten Tilki iddialı konuştu: “Benim her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor.”

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