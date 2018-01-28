Bonkör Aleyna! Sokak satıcısına 200 TL verdi

Amerika’da eğitim gören Aleyna Tilki, ülkeye döner dönmez aranjör Emrah Karaduman’la bir araya geldi. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten Tilki iddialı konuştu: “Benim her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor.”
Amerika’da eğitim gören Aleyna Tilki, ülkeye döner dönmez aranjör Emrah Karaduman’la bir araya geldi. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten Tilki iddialı konuştu: “Benim her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor.”
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