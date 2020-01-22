İddialar bitmek bilmiyor: İki elti 'kapışmış'

Aslında iki kardeş arasındaki "Meghan gerilimi" daha çiftin düğününden önce başlamıştı. Basına yansıyan iddialara göre Prens William, kardeşinden evlilik konusunda acele etmemesini istemiş, ancak Prens Harry bu uyarıyı dikkate almamıştı.



Gazete sayfalarına yansıyan bir başka iddia da aslında iki aile arasındaki gerilimin her geçen gün giderek yükseldiği yolunda. Bunlar arasında her iki çifti de en çok etkileyen olaylardan biri Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie'nin doğumundan kısa bir süre sonra yaşandı.