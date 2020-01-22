İddialar bitmek bilmiyor: İki elti 'kapışmış'

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmasının yankıları sürüyor. Bugüne kadar merak edilen bir "perde arkası" ile ilgili bazı iddialar da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. O da Prens Harry'nin birkaç yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla yediği- içtiği ayrı gitmeyen ağabeyi Prens William'ın ve eşinin bu gelişmeler karşısında neler hissettiği... Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kanada'ya taşınmasından sonra ortaya atılan iddialardan biri de iki eltinin Archie bebek yüzünden gerilim yaşadığı.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Prens William'ın, kardeşinin uzaklaşmasından dolayı üzüntülü olduğu ve bu süreç boyunca gerilim hissettiği daha önce basına yansımıştı. Fakat ileri sürülenlere göre Prens ve eşi Kate Middleton, Prens Harry ve ailesinin İngiltere'den ayrılıp yeni hayatlarına adım atmasından sonra rahat bir nefes de aldı. Bunun en önemli nedeni de yaşanan yüksek gerilimin biraz olsun azalması.
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Radar adlı sitenin iddiasına göre Prens Harry ve Markle'ın Kanada'ya taşınmasından sonra Prens William ve Kate Middleton'ın da keyfi yerine geldi. Site, bu yıl kraliyeti temsil ile ilgili görevleri daha da artacak olan çiftin, gayet mutlu olduğunu ileri sürdü. Fakat William ve eşinin, aileden ayrılıp bağımsız yaşama kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle hakkında olumsuz sözler söylememeye kararlı olduğu da gelen bilgiler arasında.
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Radar'a konuşan bir kaynak iddiaları bir adım daha ileri götürerek özellikle Prens William'ın Meghan'dan hoşlanmadığını ve gidişinden dolayı mutlu olduğunu ileri sürdü. Bu kaynak aynı hisleri Kate Middleton'ın da taşıdığını iddia etti.
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Aslında iki kardeş arasındaki "Meghan gerilimi" daha çiftin düğününden önce başlamıştı. Basına yansıyan iddialara göre Prens William, kardeşinden evlilik konusunda acele etmemesini istemiş, ancak Prens Harry bu uyarıyı dikkate almamıştı.
Gazete sayfalarına yansıyan bir başka iddia da aslında iki aile arasındaki gerilimin her geçen gün giderek yükseldiği yolunda. Bunlar arasında her iki çifti de en çok etkileyen olaylardan biri Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie'nin doğumundan kısa bir süre sonra yaşandı.
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İddialara göre iki kardeşin eşleri Meghan Markle ve Kate Middleton arasında, odağında minik Archie olan bir tartışma yaşandı. Öne sürülenlere göre Archie'nin doğumundan sonra iki kardeş birlikte daha sık vakit geçirmeye başladılar. Bu arada Kate Middleton'ın Markle'a bebekle ilgili olarak söylediği bazı şeyler çiçeği burnunda annenin pek hoşuna gitmedi. Markle "Ondan herhangi bir tavsiye istemiyorum" diye tepki gösterdi.
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İşte bu sözlerin de iki aile arasındaki gerilimi biraz daha artırdığı ileri sürüldü. İki kardeş arasındaki gerilimin William ile Harry'den mi yoksa eşlerinden mi kaynaklandığı da uzun süredir merak konusuydu. Bu son iddialar, aslında bir zamanlar "muhteşem dörtlü" olarak anılan iki çiftin hiçbir koşulda birbiriyle geçinemediği yorumlarını da güçlendirdi.