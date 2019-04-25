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    Haberler >Gündem>İçeri girdiklerinde inanamadılar! Tekirdağ’daki bu ev…

    İçeri girdiklerinde inanamadılar! Tekirdağ’daki bu ev…

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 750 kilo Hint keneviri ve 100 kilo sıvılaştırılmış likit esrar ele geçirildi. Eve iklimlendirme sistem kuran şüphelilerin uyuşturucuyu da evde yetiştirdikleri tespit edildi.

    Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/DHA
    25.04.2019 - 15:58 | Son Güncelleme:
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    İçeri girdiklerinde inanamadılar Tekirdağ’daki bu ev…Next

    Tekirdağ İl Jandarma ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Sultanköy Mahallesi Mismil Sokak üzerindeki 2 katlı, toplam 750 metrekarelik bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi.

    Etiketler: uyuşturucu , imalathane , son dakika haberler

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