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İçeri girdiklerinde inanamadılar! Tekirdağ’daki bu ev…
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 750 kilo Hint keneviri ve 100 kilo sıvılaştırılmış likit esrar ele geçirildi. Eve iklimlendirme sistem kuran şüphelilerin uyuşturucuyu da evde yetiştirdikleri tespit edildi.
Tekirdağ İl Jandarma ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Sultanköy Mahallesi Mismil Sokak üzerindeki 2 katlı, toplam 750 metrekarelik bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi.
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