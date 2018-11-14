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İçerde dizisinin oyuncusu simit satarken görüntülenmişti! Canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattı
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.
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