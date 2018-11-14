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İçerde dizisinin oyuncusu simit satarken görüntülenmişti! Canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

Fotoğraflar: Kelebek - Insyagram

Hürriyet Haber
14.11.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:
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İçerde dizisinin oyuncusu simit satarken görüntülenmişti Canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattıNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

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