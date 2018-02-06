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İdo Tarzı

Derya Tuna, ortağı olduğu “Bebek 15” isimli mekanın açılışını önceki akşam yakın dostlarının katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi.

Behlül AYDIN
06.02.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:
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İdo TarzıNext

Derya Tuna, ortağı olduğu “Bebek 15” isimli mekanın açılışını önceki akşam yakın dostlarının katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi. Bu özel gününde annesini yalnız bırakmayın İdo Tatlıses'in giyim tarzı dikkat çekti.

Etiketler: ido tatlıses , Derya Tuna , ibrahim tatlıses

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