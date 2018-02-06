Derya Tuna, ortağı olduğu “Bebek 15” isimli mekanın açılışını önceki akşam yakın dostlarının katıldığı özel bir davetle gerçekleştirdi. Bu özel gününde annesini yalnız bırakmayın İdo Tatlıses'in giyim tarzı dikkat çekti.
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