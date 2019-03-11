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İbo'dan Yasemin'e teşekkür

Bir süredir İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' demişti...

Hürriyet Haber
11.03.2019 - 14:19 | Son Güncelleme:
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İbodan Yasemine teşekkürNext

Bir süredir İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' demişti...

Etiketler: ido tatlıses , ibrahim tatlıses

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İbo'dan Yasemin'e teşekkür

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