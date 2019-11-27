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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
27 Kasım 2019 - 09:41,

İBB burs sonucu için açıklama geldi mi? İBB burs sonuçları açıklanıyor!

İBB burs sonuçları için beklenen güne girildi. İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin başvuruda bulunabildiği İBB bursu için sonuçlar, yine aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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İBB burs sonuçları, başvuruların alındığı genç üniversiteli internet sitesi üzerinden alınacak. Eğitim yardımı için belirli koşulları sağlayan öğrencilerin başvurabildiği İBB bursları, o koşulları sağlayan öğrenciler arasında değerlendirilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından açıklanacağı gün belli olan İBB burs sonuçları, 27 Kasım Çarşamba günü genç üniversiteli sayfasından sorgulanabilecek.

Peki, İBB burs sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar

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İBB burs sonuçlarının 27 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu saat aralığı, kurumun yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak değişebilir.

3İLK ÖDEMELER ARALIK AYINDA

İLK ÖDEMELER ARALIK AYINDA

Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak.

4DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

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