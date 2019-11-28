Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İBB burs sonuçları sorgulama ekranı görüntüleme! Genç üniversiteli burs sorgulama işlemi
Üniversite öğrencilerine aylık 266 TL maddi destek anlamına gelecek olan İBB burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Başvuru kriterlerine göre değerlendirilen İBB burs sonuçları, öğrenciler tarafından TC Kimlik Numarası ve doğum yılı bilgileri ile görüntülenebiliyor. İşte, öğrencilerin merakla beklediği İBB burs sonuçları sorgulama işlemi ve sonraki aşamalar hakkında detaylı bilgiler
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İBB burs başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İkamet adresi İstanbul olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruda bulunabildiği İBB burs yardımı için değerlendirme sonuçları yayımlandı. Peki, İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, İBB burs başvuru sonuçları ve sonraki aşamalar hakkında merak edilen bazı bilgiler
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI
İBB burs başvuru sonuçları 27 Kasım akşam saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numarası ve doğum yılı ile sonuçları sorgulamaya başladı.
Peki bu aşamadan sonra öğrencilerin atması gereken adımlar neler olacak? İşte, o detaylar...
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Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerinden istenen belgeleri belirlenen adreslere teslim edecek. Bu belgeler şu şekilde olacak;
Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
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BELGELER NEREYE TESLİM EDİLECEK?
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP
Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler
Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12-13 Aralık tarihlerinde ilk ödemeler yapılacak
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BURSLAR NE KADAR YATACAK?
İBB burs ödemeleri yıl içinde 3 farklı dönemde yatırılacak. Özellikle üniversite öğrencilerinin vize ve final sınav dönemlerine denk gelen Aralık, Şubat ve Mayıs aylarında Genç Üniversiteli bursları yatırılacak. İBB burs yardımı, Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs'ta 1000 TL olarak belirlendi. Böylece sınav döneminde öğrencilere hem maddi hem de manevi destek verilmiş olacak. İBB burs ilk ödemeleri 12-13 Aralık'ta yatırılacak.
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TOPLAM NE KADAR BURS DAĞITILACAK?
İBB eğitim desteği yıllık öğrenci başına 3 bin 200 TL olarak belirlendi. Yani aylık öğrenci başına 266 TL ödeme yapılmış olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 eğitim döneminde 3 bin öğrenciye toplam 9 milyon 600 bin TL burs dağıtacak.