İBB burs paraları ne zaman ödenecek? İBB öğrenci bursu ne zaman hesaplara yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine ödeyeceği burs desteği hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Toplam 30 bin öğrenciye 3.200 lira olarak ödenecek. Gözler burs ödemelerinin yapılacağı tarihlerde. Peki, İBB burs paraları ne zaman ödenecek? İBB öğrenci bursu ne zaman hesaplara yatacak?
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İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Söz konusu bursların ne zaman hesaplara yatacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, İBB burs ödemesi hakkında ayrıntılar...
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İBB'den yapılan açıklamaya göre; Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı evrak kabul süresi uzatıldı. Bursların evrak beyan süresinin tamamlanmasının ardından ödeneceği tahmin ediliyor. Süre uzatılmasına ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle;
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"Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı
6 Aralık 2019 Cuma tarihine kadar teslim edebilirisiniz.
Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir. Yanlış ya da eksik beyanınız varsa sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerinden değişiklik dilekçenizi doldurabilir ve güncel puanınız ile yedek listesinde yeniden değerlendirmeye alınabilirsiniz.
Yedek listeler en geç 7 Aralık 2019 Cumartesi açıklanacaktır.
Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."
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Burs ödemesine dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.