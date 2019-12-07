İBB burs paraları ne zaman ödenecek? İBB öğrenci bursu ne zaman hesaplara yatacak?

"Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı



6 Aralık 2019 Cuma tarihine kadar teslim edebilirisiniz.



Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir. Yanlış ya da eksik beyanınız varsa sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerinden değişiklik dilekçenizi doldurabilir ve güncel puanınız ile yedek listesinde yeniden değerlendirmeye alınabilirsiniz.



Yedek listeler en geç 7 Aralık 2019 Cumartesi açıklanacaktır.



Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."



