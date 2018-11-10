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    Hürriyet Gazetesi arşivlerinden 10 Kasım...

    Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı... İşte Hürriyet Gazetesi'nin arşivlerinden derlediğimiz birbirinden özel 10 Kasım sayfaları.

    Fotoğraf: Hürriyet Arşiv
    10.11.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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    Hürriyet Gazetesi arşivlerinden 10 Kasım...Next

    Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı... İşte Hürriyet Gazetesi'nin arşivlerinden derlediğimiz birbirinden özel 10 Kasım sayfaları.

    Etiketler: Anıtkabir , son dakika

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