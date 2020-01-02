Hurda indirimi bitti mi? Hurda teşviki 2020’de devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı. Kamuoyunda "hurda teşviki" olarak bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması 2018 yılında başlamıştı.