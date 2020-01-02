Hurda indirimi bitti mi? Hurda teşviki 2020’de devam edecek mi?
Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan hurda teşviki için son gün 31 Aralık olarak belirlenmişti. Sıfır km otomobil satın alacak olan tüketiciye 8 ila 15 bin TL arasında indirim sağlayan hurda indiriminin bu yıl da devam etmesi beklentisi var. Peki, hurda teşviki 2020’de devam edecek mi? Yetkililerden hurda indirimiyle ilgili yeni bir açıklama geldi mi? İşte son durum….
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı. Kamuoyunda "hurda teşviki" olarak bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması 2018 yılında başlamıştı.
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Hesaplamalara göre 6 milyon aracı ilgilendiren hurda indirimi için verilen süre geçtiğimiz yılın son günü olan 31 Aralık’ta doldu. Teşvik süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak eden vatandaşların gündeminde hurda indirimi var.
Hurda teşviki 2020’de devam etmesi talepleri devam etse de henüz bir açıklama gelmiş değildi.
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İNDİRİM HANGİ ARAÇLARI KAPSIYORDU
Hurda indirimi kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar giriyordu. Motorsikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makinaları gibi taşıtlar hurda teşviki dışında tutuluyordu.
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150 BİN 653 HURDA ARAÇ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 27 Mart 2018-31 Aralık 2019 tarihlerinde 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ve N1 kategorisindekiler ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulaması başlatıldı.Uygulamanın başladığı 2018'de 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürülürken, bu sayının önceki yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. 2019 ağustos ayı sonuna kadar ise 122 bin 694 aracın hurdaya ayrıldığı belirlendi.