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Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 08:00, /

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu? 'Düğün için yazı bekleyin'

Zehra'nın doğum gününde kafa karıştıran sözler...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra’nın doğum gününü önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı restoranda kutladı.

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Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, çıkışta muhabirlerin yönelttiği sorularını yanıtladı.

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Avşarkızı, “Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı.

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Avşar’ın yanındaki arkadaşı muhabirlere “Evlilik için yazı bekleyin” diye seslendi. Çilingiroğlu’nun da “Belki projede ben de olurum, bekleyin” demesi kafaları karıştırdı.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş; 2005 yılında yollarını ayırmıştı.

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Çiftin bu evlilikten Zehra adında bir de kızları var.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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