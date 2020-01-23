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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 08:00, /

Hülya Avşar 'evlilik' iddialarına yanıt verdi: Bu haberler beni mahvediyor!

Hülya Avşar önceki akşam Tarabya’daki Kıyı Balık’tan çıkarken görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Avşar, hakkında çıkan haberlere sitem etti: “Evlilik haberlerini görmek beni mahvediyor. Bakın benim gözüme, bende öyle bir göz var mı?"

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Avşarkızı güzelliğiyle ilgili yapılan yorumlar için de"Bir de ‘taş gibi kadın’ yazıyorlar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Yaşının kadını olmak önemli.” dedi.

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Sanatçı, kızı Zehra Çilingiroğlu’nun evlilik hazırlığı yaptığı haberleri için de “Her şey kısmet” demekle yetindi.

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Zehra Çilingiroğlu bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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