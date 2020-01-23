Hülya Avşar 'evlilik' iddialarına yanıt verdi: Bu haberler beni mahvediyor!

Avşarkızı güzelliğiyle ilgili yapılan yorumlar için de"Bir de ‘taş gibi kadın’ yazıyorlar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Yaşının kadını olmak önemli.” dedi.