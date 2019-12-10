Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

Hülya Avşar, Radyo D’nin canlı yayınına katıldı. Avşar, Adem Metan, Eftalya ve Polat Labar’ın sorularını yanıtladı.
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1
Radyo D medya sponsorluğunda gerçekleşen 41. Hülya Avşar Cup Tenis Turnası kapsamında yayına katılan Avşar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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“Çok öğrenci okuttuk, turnuvaya gönderdik. Burslarımızla doktor, avukat olan çok öğrenci var. Turnuvada toplanan gelirler hep çocuklara gidiyor. İnsanlardan alkış da beklemedik. Bizim bu işteki amacımız tamamen gönüllü, kimsenin menfaatinin olmadığı, iyilik amaçlı bir turnuva.”
3
OYNAMADIĞIM İÇİN PİŞMAN OLDUĞUM FİLMLER VAR
“Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi. Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi… Kıskandım.”
4
“Ben güncel hayat hikayelerini seviyorum, örneğin Reha Erdem’le bir film çekecektik. ‘Oğlunun arkadaşına aşık olan anne’yi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler.”
5
ERKEĞİN BENDEN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM
“Aşık olacağım adamın benden güçlü olması lazım, başka türlü olmuyor. Hayatta o kadar çok hobim var ki, dediğim gibi birini bulabildiğimde öyle güzel vakit ayırırım ki. Benden kuvvetli olması lazım, saygı duymam lazım. Öyle biri de kalmadı, biliyor musunuz? Adam yok değil var da, o adam sadece adam olunca yetmiyor. Para kazanıyor olması lazım, bir gün beni bırakıp gidebileceği gücünü hissetmem lazım.”
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AŞKIM İÇİN DÜKKAN BASTIM!
“Aşkın yoksunluğunu hiç hissetmiyorum çünkü o kadar güzel aşk yaşadım ki…20’li 30’lu yaşlarımda gece hayatı, eğlence, aşk her şeyi o kadar dolu dolu yaşadım ki şimdikiler yaşadıklarını sanıyorlar. Ben aşkım uğruna dükkan bile bastım. Kaya’yla flört ettiğimiz dönemde duydum ki bir kadınla oturuyormuş. Nispetiye Caddesi’nde arabayı çapraz koydum kimse geçemiyordu, güvenliğe dedim ki ‘O buraya gelecek!’”