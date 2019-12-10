Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

ERKEĞİN BENDEN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM “Aşık olacağım adamın benden güçlü olması lazım, başka türlü olmuyor. Hayatta o kadar çok hobim var ki, dediğim gibi birini bulabildiğimde öyle güzel vakit ayırırım ki. Benden kuvvetli olması lazım, saygı duymam lazım. Öyle biri de kalmadı, biliyor musunuz? Adam yok değil var da, o adam sadece adam olunca yetmiyor. Para kazanıyor olması lazım, bir gün beni bırakıp gidebileceği gücünü hissetmem lazım.”