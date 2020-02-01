Huawei Mate 30 Pro Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte o tarih ve şaşırtan fiyatı...

Mate 30 Pro’daki şelale ekran, Mate 30’da yerini düz bir ekrana bırakıyor. Onun dışında Pro versiyonuna kıyasla biraz daha kalın, ancak bir önceki model Mate 20’ye göre daha ince çerçeveler görüyoruz. Bu arada bir de çentik var. O çentik içinde de iki ön kameramız bulunuyor.