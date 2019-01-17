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    Haberler >Teknoloji>Honor ve Samsung telefon sahiplerine önemli uyarı

    Honor ve Samsung telefon sahiplerine önemli uyarı

    Android Pie geliyor, telefonlar bu sabah itibariyle kademeli olarak değişmeye başlıyor. Bazı telefon modelleri bugün değişmeye başladı! İşte model model Android Pie güncellemesini alacak o telefonlar...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    17.01.2019 - 01:04 | Son Güncelleme:
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    Honor ve Samsung telefon sahiplerine önemli uyarıNext

    Honor 10 (Güncelleme yayınlandı, kademeli olarak yüklemeye sunuldu)

    Etiketler: honor , samsung

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