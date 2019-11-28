Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trump imzayı attı! Halk sokağa böyle çıktı: Küresel piyasalarda gergin bekleyiş
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası Çin ve ABD arasında diplomatik gerginlik yaşandı. Küresel piyasalar Trump'ın Hong Kong kararı sonrası Çinli ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı.
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Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları gündeme geliyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
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Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.
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Trump'ın Hong Kong tasarısını onaylamasının ardından özel yönetim bölgesindeki protestocuların, bir sosyal medya kullanıcısının 'zamanında gelen Şükran Günü hediyesi' olarak tanımladığı karar için kutlama töreni düzenleyeceği bildirildi.
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Kararın ardından bazı protestocular 'Teşekkürler Trump' yazılı pankartlarla sokaklara çıktı.
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Pekin yönetimi, sinsi ve hegemonyacı olarak tanımladığı Trump'ın kararı için Çin halkını birleştirdiği yorumunda bulundu.
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Şinhua'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng'ın Branstad'a Trump'ın yasa tasarısını onaylamasının "Çin'in iç işlerine yapılan ciddi bir müdahale ayrıca uluslararası yasanın ihlali" anlamına geldiğini söylediği belirtildi.
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Lı, Branstad ile görüşmesinde ABD'nin Çin ile ilişkilerine daha fazla zararı engellemek için onaylanan yasa tasarısını uygulamaya koymaması gerektiğini belirtti.
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Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Çin'in yasa tasarısının onaylanmasını kınadığı ve buna karşılık vereceği bildirilmişti.
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Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası Çinli ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı.
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ABD'de bugün başlayacak Şükran Günü tatili öncesi dün pay piyasalarında rekorlar devam etti. Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde büyürken, dayanıklı mal siparişleri ekimde tahminlerin üzerinde arttı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
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Söz konusu gelişmelerle bugün satıcılı bir seyir izleyen Asya borsalarında, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti.
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Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.
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Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.
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Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.
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ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.