'Honeyland' belgeselinin Hatice'si Oscar'ı kazanacaklarına inanıyor

HEM SİZE HEM BANA Belgesel filmde en çok akılda kalan ve birçok kişiyi derinden etkileyen arılara balın yarısını bırakmasıyla ilgili söylediği "Hem size hem bize, yarı sana yarı bana" repliğinin anısını da aktaran Muratova, şunları söyledi: "Ben bunu kendiliğimden biliyordum. Kimse bana öğretmedi. Ben nasıl kışlığımı düşünüyorsam, kış tutar da aç kalmayalım diye unumu ve tuzumu alıyorsam, onlara (arılara) da aynı şekilde kışlık bırakmamız lazım."



Muratova, filmde de yer aldığı gibi annesinin vefatından kısa süre önce rahatsızlandığını belirterek, film ekibinin kendisine ve annesine her daim iyi davrandığını ve ilaçlarını eksik etmediğini söyledi. Annesinin başta havalar yüzünden üşüttüğünü sandığını ama daha sonra günden güne eridiğine şahit olduğunu anlatan Muratova, "Annem bana, 'Kızım bu kışı zor çıkarırım' dedi. Ben de ona, 'Kukuklar (kuşlar) öttüreceğiz gene ilkbaharda, çıkaracaksın kışı. İyi olacaksın inşallah' dedim." şeklinde konuştu. Muratova'nın annesinin ölümü, "Honeyland" belgesel filminin bir sahnesinde de yer aldı.