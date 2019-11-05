Honda, EICMA’de yeni modellerini sergiledi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Honda, dünyanın en büyük motosiklet fuarlarından EICMA’da yeni modellerini sergiledi.
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Marka dikkat çeken Fireblade ve ilk kez Avrupa’da bir fuarda sergilenen Africa Twin modelleriyle fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.
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Honda, Milano'da gerçekleştirilen ve sektörün en önemli motosiklet organizasyonlarından biri olan 2020 EICMA'da Avrupa motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve ürün gamını sergiledi. 2020 yılına yönelik tüm yeniliklerini EICMA ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda’nın yeni CBR1000RR-R Fireblade ve Fireblade SP modelleri dikkat çekti.
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Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi için sahneye çıkarken Honda’nın naked sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R Neo Sports Café modeli de yeni renk uygulamaları ve kozmetik güncellemeleri ile fuarda sergileniyor.
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CBR1000RR-R Fireblade ve CBR1000RR-R Fireblade SP
Yapılan bilgilendirmede; RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, Honda'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motor tarafından harekete geçiriliyor. RC213V-S ile aynı çap ve strok değerini paylaşan motor 14.500 d/d’da maksimum 160 kW güç ve 12.500 d/d’da 113Nm maksimum tork üretirken 2020 CBR1000RR-R Fireblade sadece 201 kg ağırlığı ile iddialı bir güç-ağırlık dengesi ortaya koyuyor.
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CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
Honda kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modellerinin Avrupa fuar tanıtımını da 2020 EICMA’da gerçekleştirdi. Daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunarken, Africa Twin'in her iki versiyonunda da devreye alınan daha hafif ve dar iskelet hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artırıyor. Honda bir ilk gerçekleştirerek Africa Twin’de yeni bir 6,5 inç’lik TFT renkli dokunmatik ekran kullanıma sunuyor.
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CB1000R
Honda'nın Neo Sports Café sınıfındaki temsilcisi CB1000R, tanıtıldığı 2018 yılından bu yana birçok güncelleme ile gelişimine devam ederken; gümüş aksamların yerini tamamen siyah uygulamalar aldı. Görünüm yeni bir metalik mat balistik siyah far çevresi ile desteklenirken, arka yay ve ön fren disklerindeki renk değişimleri yakıt deposunun üzerinden geçen gümüş renkli yarış şeridi ile desteklendi.